"Интер" получил третью проверку за советские фильмы

Телеканал продолжает игнорировать закон "О телевидении и радиовещании".

"Интер" получил третью проверку за советские фильмы

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил телеканалу "Интер" третью внеплановую проверку за показ советских фильмов с участием артистов, внесенных в Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности".

Член Нацсовета Сергей Костинский сообщил, что речь идет о Станиславе Говорухине ("Вертикаль", "Место встречи изменить нельзя", "В поисках капитана Гранта"), Наталье Варлей ("12 стульев", "Кавказская пленница"), Валентине Талызиной ("По улицах комод водили").

Решение аргументируется законом Украины "О телевидении и радиовещании". Он запрещает трансляцию фильмов, над которым работали актеры, режиссеры, сценаристы, продюсеры из Перечня лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.

Этот перечень ведет Министерство культуры Украины на своем сайте. По состоянию на конец февраля 2018 года в него внесены 124 человека.

Напомним, что предыдущие проверки были назначены 25 января и 11 января.


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