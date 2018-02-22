В Нигерии 111 школьниц исчезли после нападения боевиков "Боко Харам"

По словам директора школы, в школе не было похищений или смертей.

В Нигерии 111 школьниц исчезли после нападения боевиков "Боко Харам"
иллюстративное фото
Фото: sunshineherald.news

В Нигерии 111 школьниц пропали без вести после нападения боевиков группировки "Боко Харам" на государственную школу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sahara Reporters.

Нападение произошло в понедельник, 19 февраля.

"815 из 926 учеников были замечены в школе по состоянию на вторник. Есть сообщения о том, что некоторые девочки вернулись в школу после переклички", - сообщил комиссар полиции штата Йобе Абдулмалики Сумону.

Он, однако, сказал, что по словам директора школы, в школе не было похищений или смертей.

В начале декабря губернаторы 36 штатов Нигерии одобрили выделение $1 млрд на борьбу с боевиками террористической группировки "Боко Харам".

Спустя несколько дней четыре человека были убиты и трое похищены в результате вооруженного нападения боевиков на колонну Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН в Нигерии.


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