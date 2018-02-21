Порошенко обсудил с замгоссекретаря США Салливаном введение миротворцев ООН на Донбасс

Стороны также подтвердили необходимость продолжения политики санкций против РоSSии.

Президент Петр Порошенко обсудил с заместителем госсекретаря США Джоном Салливаном ситуацию с безопасностью на Донбассе, а также дальнейшие шаги по размещению там миротворческой миссии ООН .

Об этом сообщается на сайте президента.

Порошенко подчеркнул, что Украина направляет все усилия на урегулирование ситуации на Донбассе политико-дипломатическими методами на основе Минских договоренностей. В этом контексте было отдельно отмечена важность принятия Закона о реинтеграции.

Стороны подтвердили необходимость продолжения скоординированной политики санкций против РоSSии до полного выполнения ею Минских договоренностей, а также восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, включая аннексированный Крым.

Собеседники также говорили о реализации программы реформ в Украине, в частности - в рамках продолжения сотрудничества Украины с Международным валютным фондом. В частности, была отмечена важность принятия законопроектов о создании Антикоррупционного суда и о национальной безопасности.

Напомним, ранее Салливан призывает Украину активизировать усилия по борьбе с коррупцией.