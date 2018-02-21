Порошенко обсудил с замгоссекретаря США Салливаном введение миротворцев ООН на Донбасс
Стороны также подтвердили необходимость продолжения политики санкций против РоSSии.
Президент Петр Порошенко обсудил с заместителем госсекретаря США Джоном Салливаном ситуацию с безопасностью на Донбассе, а также дальнейшие шаги по размещению там миротворческой миссии ООН.
Об этом сообщается на сайте президента.
Порошенко подчеркнул, что Украина направляет все усилия на урегулирование ситуации на Донбассе политико-дипломатическими методами на основе Минских договоренностей. В этом контексте было отдельно отмечена важность принятия Закона о реинтеграции.
Стороны подтвердили необходимость продолжения скоординированной политики санкций против РоSSии до полного выполнения ею Минских договоренностей, а также восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, включая аннексированный Крым.
Собеседники также говорили о реализации программы реформ в Украине, в частности - в рамках продолжения сотрудничества Украины с Международным валютным фондом. В частности, была отмечена важность принятия законопроектов о создании Антикоррупционного суда и о национальной безопасности.
Напомним, ранее Салливан призывает Украину активизировать усилия по борьбе с коррупцией.
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