ICU требует опровержения недостоверной информации о своей деятельности от Лещенко и телеканала "1+1"
Группа намерена защищать свои интересы в суде.
Группа «Инвестиционный Капитал Украина» (ICU) в рамках досудебного урегулирования споров направила депутату Верховной Рады Украины Сергею Лещенко требование об опровержении распространенной им в январе 2018 года недостоверной информации об ICU. Об этом сообщается на официальном сайте компании.
Группа также направила заявление телеканалу «1+1» с требованием опровергнуть недостоверную информацию об ICU, распространенную телеканалом в программе «Украинские сенсации» 10 февраля 2018 года.
ICU также направила запрос общественной организации «Институт Права и Общества» (президент и соучредитель - Юрий Кармазин) с целью получения копии так называемого «правового заключения», на который опирались представители Института во время пресс-конференции 25 января 2018 года, где они распространили ложную информацию об ICU.
«Наша группа уже не впервые становится объектом заказных информационных кампаний, которые реализуются в интересах некоторых лиц и политических сил. Мы уважаем право журналистов, СМИ, общественных организаций и народных депутатов на критику. Но мы не позволим порочить репутацию ICU с помощью грязных информационных технологий и откровенной лжи», - отметил управляющий партнер группы ICU Макар Пасенюк.
В случае отказа распространителей недостоверной информации удовлетворить требования ICU, группа намерена защищать свои интересы в суде.
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