Кабмин ввел должность замглавы ГосЧС для зоны АТО
Теперь у главы ГосЧС может быть три заместителя.
Кабинет министров ввел дополнительную должность заместителя председателя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Решение было принято на заседании правительства в среду, передает "Интерфакс-Украина".
В пояснительной записке говорится, что целью такого решения является усиление руководящей ветки ГосЧС на территории зоны проведения антитеррористической операции.
Теперь у главы ГосЧС может быть три заместителя, которые назначаются и увольняются правительством по представлению премьер-министра, внесенному на основании предложений главы МВД.
В настоящее время у главы ГосЧС Николая Чечеткина есть первый заместитель Олег Мельчуцкий и заместитель Руслан Белошицкий.
Напомним, 14 февраля Кабмин утвердил новую форму для сотрудников ГосЧС.
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