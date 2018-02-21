Кабмин ввел должность замглавы ГосЧС для зоны АТО

Теперь у главы ГосЧС может быть три заместителя.

Кабмин ввел должность замглавы ГосЧС для зоны АТО
Николай Чечеткин

Кабинет министров ввел дополнительную должность заместителя председателя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Решение было принято на заседании правительства в среду, передает "Интерфакс-Украина".

В пояснительной записке говорится, что целью такого решения является усиление руководящей ветки ГосЧС на территории зоны проведения антитеррористической операции.

Теперь у главы ГосЧС может быть три заместителя, которые назначаются и увольняются правительством по представлению премьер-министра, внесенному на основании предложений главы МВД.

В настоящее время у главы ГосЧС Николая Чечеткина есть первый заместитель Олег Мельчуцкий и заместитель Руслан Белошицкий.

Напомним, 14 февраля Кабмин утвердил новую форму для сотрудников ГосЧС.


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