Кабмин ввел должность замглавы ГосЧС для зоны АТО

Теперь у главы ГосЧС может быть три заместителя.

Кабинет министров ввел дополнительную должность заместителя председателя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Решение было принято на заседании правительства в среду, передает "Интерфакс-Украина".

В пояснительной записке говорится, что целью такого решения является усиление руководящей ветки ГосЧС на территории зоны проведения антитеррористической операции.

Теперь у главы ГосЧС может быть три заместителя, которые назначаются и увольняются правительством по представлению премьер-министра, внесенному на основании предложений главы МВД .

В настоящее время у главы ГосЧС Николая Чечеткина есть первый заместитель Олег Мельчуцкий и заместитель Руслан Белошицкий.

Напомним, 14 февраля Кабмин утвердил новую форму для сотрудников ГосЧС.