Украина сможет покупать у США недостающее оружие

"Мы сохраняем помощь, которая предоставляется бесплатно, но в то же время Украина получает право покупать вооружение".

Украина сможет покупать у США недостающее оружие
Фото: US Army

Специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что программа военной помощи Украине предусматривает как бесплатное вооружение, так и его продажу.

Об этом он рассказал в интервью "Европейской правде".

"Как вы знаете, во времена администрации Обамы США также оказывали Украине помощь в сфере безопасности, но действовало четкое ограничение: не должно было быть ничего летального. Администрация Трампа сняла это ограничение времен Обамы. Это расширяет возможности США по поддержке Украины", - сказал Волкер.

"Да, "Джавелины" будут частью такой помощи, но речь идет о гораздо большем. Наша цель – восполнить пробелы в вооружении украинской армии, повысив способность ВСУ защищать свою территорию. Мы сохраняем помощь в сфере безопасности, которая предоставляется бесплатно, но в то же время Украина получает право покупать то вооружение, которого ей не хватает", - заявил он.

По словам спецпредставителя США, задача его страны заключается не в том, чтобы усугубить конфликт предоставлением летального вооружения, а в том, чтобы помочь Украине эффективнее защищаться.

Напомним, в ноябре прошлого года американское издание BuzzFeed писало, что президент США Дональд Трамп не горит желанием помогать Украине бесплатно.


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