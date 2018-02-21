Украинцы массово бегут за границу: в Кабмине встревожены

Украинцы массово выезжают за рубеж в поисках более высоких зарплат и лучших перспектив для будущего. И с началом действия безвиза этот процесс лишь активизировался.

Об этом заявил глава МИД Украины Павел Климкин, передает Час Пик со ссылкой на СМИ .

По словам министра, за последний год около миллиона граждан выехали из Украины за рубеж. Каждый месяц страну покидает около 100 тысяч украинцев. Привлекает наших сограждан не только более высокий уровень оплаты труда в других странах, но и лучшие перспективы и уровень жизни вообще.

Климкин отметил, что многие родители сейчас стремятся обеспечить своим детям образование за рубежом, а то и вовсе рассчитывают на их переезд в другую страну. Например, в Ивано-Франковске в польской школе из 24 классов очень мало поляков – просто родители-украинцы готовят своих детей к дальнейшей учебе в польских вузах.

При таком раскладе дальнейший путь реформ в Украине может ударить по нам самим, заявил Климкин.

Обеспокоенность сложившейся ситуацией выразил и премьер-министр Владимир Гройсман на заседании Кабмина. Глава правительства отметил, что из тех, кто покидает Украину, 45% едут в поисках более высоких зарплат, 32% - за лучшим качеством жизни, 13% - ради детей.

Как отметил Гройсман, чтобы остановить массовый выезд украинцев за рубеж, власть должна улучшать условия жизни в стране. Речь идет не только о повышении зарплат, но и о реформировании образования.