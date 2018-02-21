Военный погиб, семь ранены за сутки на Донбассе

Зафиксировано 15 обстрелов.

За минувшие сутки роSSийско-оккупационные войска 15 раз прицельно обстреляли позиции Ворруженных сил Украины на Донбассе. Погиб один украинский военнослужащий, пятеро бойцов получили ранения, еще двое - боевые травмы.

На Луганском направлении враг активизировался у Троицкого, где несколько часов вел огонь из артиллерийских установок калибра 122 и 100 мм, минометов, вооружения БМП, зенитной установки и гранатометов. Неподалеку Крымского и Светлодарска незаконные вооруженные формирования применили минометы 82-го калибра и стрелковое оружие, а защитников Катериновки обстреливали из противотанкового ракетного комплекса и гранатометов, сообщает штаб АТО.

На Донецком направлении эпицентром огневого напряжения стал приморский участок обороны. Здесь враг применил 120-мм минометы вблизи населенных пунктов Лебединский и Ломакино. Также из минометов, но калибра 82-мм, вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов захватчики обстреливали опорные пункты у Песков, а в пригороде Авдеевки вели огонь из автоматических станковых гранатометов.

Напомним, в понедельник боевики 12 раз прицельно обстреляли позиции военных на Донбассе. В результате обстрела погиб один боец, один получил ранение, еще один - боевую травму. Кроме того, во время выполнения боевой задачи, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве были ранены двое украинских военнослужащих.