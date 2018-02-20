Порошенко объявил о завершении АТО и подписал закон по Донбассу

Закон и вступит в силу на следующий после публикации.

Порошенко подписал закон по Донбассу и объявил о завершении АТО
Фото: пресс-служба президента

Президент Петр Порошенко объявил о завершении антитеррористической операции на Донбассе.

Выступая на заседании военного кабинета Совета национальной безопасности и обороны, посвященном подписанию закона "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях", он поручил командованию Вооруженных сил Украины готовить предложения по новому формату операции на Донбассе.

"Антитеррористическая операция сыграла крайне важную роль на первом этапе отпора агрессору. Более того, в формате антитеррористической операции освободили более двух третей оккупированного Донбасса... Можем констатировать, что прямое вторжение подразделений РоSSийской Федерации стало помехой полному и успешному завершению АТО. Если бы у нас не было регулярных подразделений армии, которая пересекла границу, напала на вымотанную украинскую армию, сомнений в эффективности и завершении операции у меня нет", - заявил Порошенко.

"В данных условиях ведущая роль в отпоре агрессии ложится на плечи Вооруженных Сил Украины. Поэтому я в кратчайшие сроки ожидаю предложений об изменении формата во исполнение этого закона. Прошу предложить мне кандидатуру командующего объединенных сил, представить предложения о положении про оперативный штаб, стратегический замысел использования Вооруженных сил, других составляющих обороны", - сообщил президент.

Напомним, 6 октября прошлого года Рада 233 голосами приняла законопроект №7163 "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" в первом чтении. Из него убрали упоминание о Минских соглашениях. Документ определяет контролируемые "ДНР" и "ЛНР" территории как временно оккупированные Россией.

Военное присутствие Украины на Донбассе определяется как "мероприятия по обеспечению национальной безопасности и обороны, сдерживанию и отпору роSSийской вооруженной агрессии в Донецкой и Луганской областях". Вносятся соответствующие правки в другие законопроекты, заменяющие термин "антитеррористическая операция".

Руководство силовиками, задействованными в этих мероприятиях, возлагается на Объединенный оперативный штаб ВСУ.

18 января 2018 года Рада приняла данный законопроект во втором чтении и в целом.


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