Порошенко провел телефонный разговор с Меркель

Обсуждалось, в частности, введение миротворцев.

Порошенко провел телефонный разговор с Меркель
Фото: http://president.gov.ua

Президент Петр Порошенко провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель в четвертую годовщину событий на Майдане, сообщается на сайте главы государства.

Собеседники обсудили состояние реализации Минских договоренностей, отметив необходимость консолидации режима прекращения огня.

Особое внимание во время разговора было уделено вопросу освобождения заложников. Собеседники отметили необходимость продолжения совместной работы для освобождения ближайшее время всех украинских заложников и политических заключенных.

Порошенко и Меркель обменялись мнениями по вопросам, связанным с восстановлением эффективной работы Специального центра по контролю и координации на Донбассе и возможности развертывания миротворческой миссии ООН в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Собеседники обсудили дальнейшее взаимодействие в реализации программы реформ в Украине.

Порошенко и Меркель договорились продолжить поддерживать контакты по всем этим вопросам, в том числе в нормандском формате.


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