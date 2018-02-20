Прокурор, посадивший Луценко в 2012 году, получил повышение: подробности

Прокурор Виктор Клименко, засадивший за решетку в 2012 году экс-главу МВД Юрия Луценко (на сегодняшний день глава ГПУ), получил продвижение по карьере. Об этом говорится на сайте проекта PROSUD, передает Час Пик.

На данный момент Клименко занимает должность начотдела обеспечения гособвинения в регионе управления поддержания государственного обвинения в суде прокуратуры Киева . Этот пост он занимает с весны 2016 года.

В 2012 году Клименко посадил нынешнего главу ГПУ на 4 года за решетку. Это стало одним из резонансных дел прошлых лет.

В электронной декларации Клименко записана Ирина Черная как лицо, совместно проживающее.

Черная также трудится обвинителем в ГПУ, с 31 января - замначальника отдела обеспечения обвинение в ВСУ (Верховный Суд) управления поддержания обвинения в суде Департамента поддержания обвинения и представительства интересов государства в судах.

Откуда деньжищи?

Так, в собственности пары, которые не являются супругами, имеется 4 квартиры (одна из них являлась ранее служебной квартирой, но по истечении некоторого времени стала приватизированной квартирой Клименко (стоимость приватизации составила 10 грн), 3 земельных участка на Черниговщине (достались от матери Клименко в наследство), два автомобиля: Volkswagen Jetta 2015 года выпуска (стоимость 612 тыс грн) и Toyota Corolla (стоимость 633 тыс грн).

Также в электронных декларациях обвинителей указаны немалые суммы денег, как зарплаты, так и принятые в дар. Так, к примеру, отец Черной подарил своей дочери 400 тыс грн. Откуда взялись у дарителя данные средства - неизвестно.

"Поэтому, как видим, ни низкие зарплаты, ни вообще их отсутствие не является препятствием для обоих прокуроров покупать новое движимое и недвижимое имущество. В этой ситуации особенно циничным выглядит приватизация служебной квартиры Виктором Клименко. Надеемся, что правоохранительные органы выяснят законность этого процесса, а также проверят источники доходов Виктора Анатольевича и Ирины Степановны", - говорится в сообщении проекта PROSUD.