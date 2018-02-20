МИП призвал учредить День сопротивления Крыма роSSийской оккупации

Его неофициально уже отмечают 26 февраля.

Министерство информационной политики призывает официально учредить День сопротивления оккупации и отмечать его 26 февраля.

"Мы считаем, что этот день должен быть официально Днём сопротивления Крыма роSSийской оккупации... Это важно потому, что роSSийская пропаганда пытается доказать, что был так называемый референдум, что сопротивления нет и что все люди в Крыму настроены пророSSийски", - заявила на пресс-конференции во вторник первый замминистра Эмине Джапарова, пишет "Интерфакс-Украина".

Джапарова подчеркнула, что сопротивление роSSийской оккупации на крымском полуострове налицо, и свидетельство тому - 64 крымчанина-политзаключённого Кремля.

Напомним, что еще два года назад на круглом столе в Институте Горшенина замминистра информполитики Артем Биденко говорил о необходимости учреждения Дня сопротивления оккупации.

26 февраля выбрано потому, что в этот день в 2014 году около 7-8 тысяч жителей полуострова под украинскими и крымскотатарскими флагами собрались на митинг за единую Украину. По другую сторону по инициативе партии "Русское единство" вышли митинговать около 3-4 тысяч активистов с роSSийскими и крымскими триколорами. Массовый митинг перерос в драку. Противостояние закончилось тем, что представители крымскотатарского народа, которых было вдвое больше, вытеснили с площади перед Верховным Советом пророSSийских оппонентов. Из-за давки два человека погибли, несколько десятков получили травмы.

Запланированное на этот день заседание парламента, на котором депутаты собирались рассмотреть вопрос отставки правительства донецко-макеевского Анатолия Могилева и назначения даты референдума о независимости автономии, не состоялось из-за отсутствия кворума. Однако, в ночь на 27 февраля роSSийские силовики взяли под контроль здания Верховной Рады и Совмина Крыма.