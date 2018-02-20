В Совете Европы презентовали украинскую книгу про гибридную агрессию РФ

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Украинские эксперты считают, что опыт Украины в противодействии гибридной войне РоSSии — бесценен, и его изучение позволяет как на Западе, так и на территориях бывшего СССР выработать эффективные методы борьбы с гибридной агрессией РФ.

Об этом речь шла в понедельник в Страсбурге во время презентации в Совете Европы книги известного политического эксперта, директора Института мировой политики Евгения Магды «Гибридная агрессия РоSSии: уроки для мира», сообщает корреспондент Укринформа.

«Наша презентация приурочена к началу роSSийской агрессии против Украины… Книга, которую представляем сегодня, рассказывает не только об опыте, приобретенном Украиной в гибридной войне, а о технических аспектах ее ведения, что, к величайшему сожалению, касается многих стран. Опыт Украины важен везде, где РоSSия пытается наносить удары», — подчеркнул постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба, открывая презентацию.

В свою очередь Магда сообщил, что основным оружием гибридной агрессии является информация и ее интерпретация. «В условиях Украины к этому добавляются и боевые действия, пусть и низкой степени интенсивности. Против стран Запада РоSSия использует разные методы: информационное, экономическое, энергетическое влияния. Сфер ведения гибридной агрессии очень много, уже почти четыре года (подготовка этой агрессии шла дольше) идет война не за территории, а за наше с вами сознание, за мозги, за наше восприятие ситуации. И западный мир возвращается к адекватному восприятию конфликта», — указал директор Института мировой политики во время презентации.

По его словам, Украина на своем опыте изменила само понятие «гибридная война» и сейчас владеет наиболее полной информацией о методике гибридной агрессии, поэтому должна рассказывать о ней миру.

«Борьба в Украине — это не борьба исключительно за украинские территории. Это борьба за продолжение или не продолжение влияния РоSSии на другие постсоветские республики, которые могут быть. Книга как раз является пособием, как возможно обнаруживать информационные угрозы и как с ними бороться», — подчеркнул во время презентации глава Наблюдательного совета Института мировой политики Виктор Шлинчак.

В прошлом году книга была издана на украинском и русском языках, сейчас вышел перевод на английском. Сегодня она охватывает более широкий круг вопросов, актуальный для изучения во всем мире, в частности с учетом ситуации вокруг вмешательства РоSSии в президентские выборы в США.


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