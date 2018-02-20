У водителя президентского пресс-пула Трампа нашли оружие

Ранее сегодня Трамп поддержал усовершенствование проверок при приобретении оружия.

При выезде президентского кортежа из резиденции Дональда Трампа Мар-а-Лаго в Палм-Бич водитель микроавтобуса для журналистов был задержан службой безопасности из-за того, что у него было при себе оружие.

По словам журналистов из президентского пресс-пула, водитель заявил, что забыл оставить личное оружие в собственном автомобиле перед тем, как сел за руль микроавтобуса, передает Голос Америки.

Досмотр был проведен на парковке неподалеку от резиденции примерно за час до того, как микроавтобусы для прессы присоединились к кортежу президента.

По словам представителей Белого дома, после инцидента все водители были заменены. Когда журналисты садились обратно в микроавтобусы, водителя допрашивал сотрудник спецслужб.

Ранее американские СМИ сообщили о лежачей акции протеста с участием школьников, проходящей у Белого дома. Школьники выступают за принятие решительных мер по контролю над оружием.

Также сообщается, что в понедельник президент США Дональд Трамп обсудил с сенатором Джоном Корнином законопроект по этой проблеме и высказался в поддержку усилий по усовершенствованию системы федеральных проверок биографии покупателей при продаже оружия. Беседа состоялась в пятницу, спустя два дня после стрельбы в школе во Флориде, в результате которой погибли 17 человек.