У водителя президентского пресс-пула Трампа нашли оружие
Ранее сегодня Трамп поддержал усовершенствование проверок при приобретении оружия.
При выезде президентского кортежа из резиденции Дональда Трампа Мар-а-Лаго в Палм-Бич водитель микроавтобуса для журналистов был задержан службой безопасности из-за того, что у него было при себе оружие.
По словам журналистов из президентского пресс-пула, водитель заявил, что забыл оставить личное оружие в собственном автомобиле перед тем, как сел за руль микроавтобуса, передает Голос Америки.
Досмотр был проведен на парковке неподалеку от резиденции примерно за час до того, как микроавтобусы для прессы присоединились к кортежу президента.
По словам представителей Белого дома, после инцидента все водители были заменены. Когда журналисты садились обратно в микроавтобусы, водителя допрашивал сотрудник спецслужб.
Ранее американские СМИ сообщили о лежачей акции протеста с участием школьников, проходящей у Белого дома. Школьники выступают за принятие решительных мер по контролю над оружием.
Также сообщается, что в понедельник президент США Дональд Трамп обсудил с сенатором Джоном Корнином законопроект по этой проблеме и высказался в поддержку усилий по усовершенствованию системы федеральных проверок биографии покупателей при продаже оружия. Беседа состоялась в пятницу, спустя два дня после стрельбы в школе во Флориде, в результате которой погибли 17 человек.
Ранее Трамп заявил, что ФБР не предотвратило стрельбу во Флориде из-за расследования "роSSийского дела". По словам президента США, "они тратят слишком много времени, пытаясь доказать роSSийский сговор с кампанией Трампа - нет никакого сговора".
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