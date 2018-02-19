Львов демонтирует 30-метровую стелу Мемориала Славы

Несущие конструкции сооружения оказались в аварийном состоянии.

?Львов демонтирует 30-метровую стелу Мемориала Славы
Фото: wikipedia.org

Львовские городские власти собираются демонтировать 30-метровую стелу Мемориала Славы. Во время проверки комплекса было установлено, что элементы конструкции стелы находятся в аварийном состоянии, пишет Zaxid.net.

"Мы заказали исследование Львовской политехники о состоянии ключевых конструкций и согласно выводам, общее состояние несущих конструкций - аварийное и они подлежат демонтажу", - сообщил на пресс-конференции в понедельник вице-мер Львова Андрей Москаленко.

Первоочередные работы по демонтажу начнутся сразу после принятия исполкомом соответствующего решения. Судьба других частей комплекса - бронзовой скульптурной группы и гранитной стены с рельефами из кованой меди - будет решаться позже.

Чиновник не исключил, что после демонтажа памятник могут перенести в музей "Территория террора".

Напомним, что 15 февраля представители правых сил разбили плиты и надпись "победителям над нацизмом" на Монументе Славы.

Специалисты Украинского института нацпамяти сообщили, что Монумент Славы является памятником, посвященным сопротивлению и изгнанию нацистских оккупантов из Украины, а потому, согласно закону, не является символикой коммунистического тоталитарного режима и не подлежит обязательному демонтажу.


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