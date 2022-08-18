Зеленський зустрівся у Львові з Ердоганом – про що говорили

Питання безпеки експорту українського продовольства через чорноморські порти та оборонну співпрацю також були предметами обговорення, інформує ZN.ua.

Зеленський зустрівся у Львові з Ердоганом – про що говорили

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом, який перебуває з візитом в Україні, повідомляє сайт президента України.

У ході зустрічі президенти обговорили оборонну співпрацю, ядерний шантаж з боку РФ та питання зернового експорту з України.

Також дали позитивну оцінку реалізації зернової експортної ініціативи. При цьому Зеленський відзначив провідну роль Туреччини та особисто Ердогана в тому, що ця ініціатива була розпочата та реалізується, та зазначив, що вона сприяє подоланню глобальної продовольчої кризи. Лідери обговорили можливість посилення безпеки її реалізації зернової угоди та збільшення обсягів продовольчого експорту.

Зеленський та Ердоган також розглянули питання масштабного розкрадання Росією зерна на тимчасово окупованій території України. Зокрема, було зазначено, що окупанти привласнили майже 0,5 млн тонн зерна. Лідери погодилися, що будь-яка торгівля викраденим є неприпустимою. "Спроби Росії продати крадене має бути зупинено", - підкреслив Зеленський.

Лідери України та Туреччини також обговорили ситуацію навколо ЗАЕС та ядерний шантаж з боку РФ. Зеленський підкреслив, що російський ядерний шантаж на Запорізькій АЕС є одним із найбільших ризиків, які створила війна РФ проти України, а місією та обов'язком кожної країни має бути жорстка та послідовна реакція на будь-які прояви ядерного шантажу з метою його зупинення.

"Росія має вивести свої війська зі станції негайно", - наголосив президент України.

Крім того, лідери торкнулися питань оборонної взаємодії, обговорили перспективи співпраці у цьому напрямі.

Зеленський також висловив сподівання на участь президента Туреччини у другому саміті Кримської платформи.


Юлія Мельничук, ZN.ua





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