Аваков пригрозил снять охрану с судов

"Пусть охраняют себя сами, раз считают огнестрельное ранение полицейского мелким проступком!"

Министр внутренних дел Арсен Аваков возмущен мягкой мерой пресечения для Александра Федорченко, который 15 февраля нанес огнестрельное ранение сотруднику полиции возле Соломенского суда. Он считает, что его нельзя было отпускать на поруки народных депутатов, и пригрозил снять охрану с судов.

"Это безобразное решение обязывает меня как министра, в ведении которого находится Национальная полиция и Нацгвардия, принять адекватные меры реагирования. Я требую: от Высшей рады правосудия немедленной реакции на такие действия судьи; от прокуратуры и апелляционного суда незамедлительно вынести справедливое решение по факту нанесения огнестрельного ранения полицейскому. С утра обратился к премьер-министру с просьбой созыва внеочередного заседания Кабмина. Я не вижу, как в таких условиях полицейские и гвардейские силы могут выполнять несвойственную для себя функцию охраны судов", - заявил он в фейсбуке.

Министр сообщил, что в соответствии со статьей 160 нового закона о судоустройстве и статусе судей охранять суды должна специально созданная Служба судебной охраны.

"Создание этой службы который год саботируется работниками Государственной судебной администрации. В сложившихся условиях фактического саботажа судей и судебной администрации, буду вносить проект постановления Кабмина о прекращении функций охраны судебных учреждений со стороны Нацполиции и Нацгвардии. Пусть теперь охраняют себя сами, раз в переходном периоде считают огнестрельное ранение полицейского мелким проступком!" - написал Аваков.

Напомним, что 15 февраля возле Соломенского районного суда, где избирали меру пресечения для мэра Одессы Геннадия Труханова, произошла драка между националистами и полицией. В ходе потасовки Федорченко достал пистолет и, как утверждает поручивший за него нардеп Егор Соболев, выстрелил в асфальт. В результате пострадал сотрудник полиции, его с огнестрельными ранениями ног доставили в больницу.