Аваков пригрозил снять охрану с судов

"Пусть охраняют себя сами, раз считают огнестрельное ранение полицейского мелким проступком!"

Аваков пригрозил снять охрану с судов
Фото: Макс Требухов

Министр внутренних дел Арсен Аваков возмущен мягкой мерой пресечения для Александра Федорченко, который 15 февраля нанес огнестрельное ранение сотруднику полиции возле Соломенского суда. Он считает, что его нельзя было отпускать на поруки народных депутатов, и пригрозил снять охрану с судов.

"Это безобразное решение обязывает меня как министра, в ведении которого находится Национальная полиция и Нацгвардия, принять адекватные меры реагирования. Я требую: от Высшей рады правосудия немедленной реакции на такие действия судьи; от прокуратуры и апелляционного суда незамедлительно вынести справедливое решение по факту нанесения огнестрельного ранения полицейскому. С утра обратился к премьер-министру с просьбой созыва внеочередного заседания Кабмина. Я не вижу, как в таких условиях полицейские и гвардейские силы могут выполнять несвойственную для себя функцию охраны судов", - заявил он в фейсбуке.

Министр сообщил, что в соответствии со статьей 160 нового закона о судоустройстве и статусе судей охранять суды должна специально созданная Служба судебной охраны.

"Создание этой службы который год саботируется работниками Государственной судебной администрации. В сложившихся условиях фактического саботажа судей и судебной администрации, буду вносить проект постановления Кабмина о прекращении функций охраны судебных учреждений со стороны Нацполиции и Нацгвардии. Пусть теперь охраняют себя сами, раз в переходном периоде считают огнестрельное ранение полицейского мелким проступком!" - написал Аваков.

Напомним, что 15 февраля возле Соломенского районного суда, где избирали меру пресечения для мэра Одессы Геннадия Труханова, произошла драка между националистами и полицией. В ходе потасовки Федорченко достал пистолет и, как утверждает поручивший за него нардеп Егор Соболев, выстрелил в асфальт. В результате пострадал сотрудник полиции, его с огнестрельными ранениями ног доставили в больницу.

17 февраля Шевченковский районный суд Киева отпустил Федорченко на поруки Егора Соболева, Семена Семенченко, Павла Костенко (все трое - "Самопомощь") и Владимира Парасюка (внефракционный).


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Саакашвили дал комментарий из Варшавы: Порошенко не президентСаакашвили дал комментарий из Варшавы: Порошенко не президент
Блогеры назвали имена бойцов ЧВК "Вагнера", погибших при авиаударе США в СирииБлогеры назвали имена бойцов ЧВК "Вагнера", погибших при авиаударе США в Сирии
В Монако на выборах победила партия противников ассоциации с ЕСВ Монако на выборах победила партия противников ассоциации с ЕС
РоSSийские пограничники ликвидируют блок-посты на админгранице с КрымомРоSSийские пограничники ликвидируют блок-посты на админгранице с Крымом
Жители карпатского села задержали вооруженных представителей "Нацдружин"Жители карпатского села задержали вооруженных представителей "Нацдружин"
Блок рекламы


Похожие новости
Аваков: Полиция задержала 38 участников потасовки у Соломенского судаАваков: Полиция задержала 38 участников потасовки у Соломенского суда
Макрон пригрозил Сирии нанести удар в случае применения химоружияМакрон пригрозил Сирии нанести удар в случае применения химоружия
Решение ЕСПЧ по конфликту на Донбассе: Украина не отвечает за отсутствие судов в ОРДЛОРешение ЕСПЧ по конфликту на Донбассе: Украина не отвечает за отсутствие судов в ОРДЛО
Нардепу Полякову разрешили снять электронный браслетНардепу Полякову разрешили снять электронный браслет
Посол в Германии пригрозил депутатам от AfD, которые приехали в Крым, плачевными последствиямиПосол в Германии пригрозил депутатам от AfD, которые приехали в Крым, плачевными последствиями
Аваков: "Национальные дружины" могут существовать только как общественные организацииАваков: "Национальные дружины" могут существовать только как общественные организации
Аваков предостерег правоохранителей от участия в "политических играх"Аваков предостерег правоохранителей от участия в "политических играх"
Порошенко призвал снять фильм о Героях КрутПорошенко призвал снять фильм о Героях Крут
Аваков: ОПГ во главе с экс-директором "Укрспирта" готовила террористические атаки на госучрежденияАваков: ОПГ во главе с экс-директором "Укрспирта" готовила террористические атаки на госучреждения
Экс-руководитель "Укрспирта" задержан в Румынии по подозрению в подготовке покушения на АваковаЭкс-руководитель "Укрспирта" задержан в Румынии по подозрению в подготовке покушения на Авакова
Последние новости
Подгружаем последние новости