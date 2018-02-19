РоSSийский олигарх Дерипаска решил отойти от дел

Причиной может быть включение бизнесмена в "кремлевский список".

РоSSийский олигарх Дерипаска решил отойти от дел
Олег Дерипаска
Фото: suchkov.net

РоSSийский олигарх Олег Дерипаска намерен в ближайшее время покинуть пост президента в En+ Group и "Русале".

Об этом сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники, близкие к акционерам подконтрольных Дерипаске компаний. При этом Дерипаска сохранит пост неисполнительного директора в советах директоров этих компаний.

Два собеседника газеты в инвесткомпаниях допускают, что Дерипаска решил выйти из менеджмента компаний с зарубежным публичным листингом из-за включения его в так называемый кремлевский доклад США. По их мнению, такое положение может негативно сказываться на переговорах.

Однако другие источники "Коммерсанта" говорят, что на решение Дерипаски не повлияли ни "кремлевский доклад", ни скандал вокруг Анастасии Вашукевич (Насти Рыбки). По их версии, Дерипаска решил сосредоточиться на развитии группы ГАЗ, в совет директоров которой пока не входит. В частности, речь идет о развитии стратегического партнерства с Volkswagen Group.

По данным "Коммерсанта", вопрос о кадровых перестановках в En+ Group и "Русале" будет рассмотрен в конце этой недели.


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