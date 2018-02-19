ИГ взяло на себя ответственность за стрельбу в Дагестане

22-летний житель Халил Халилов застрелил пять человек.

Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) взяла на себя ответственность за нападение возле церкви в Кизляре (Дагестан, РоSSия), в результате которого погибли пять человек.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на подконтрольные джихадистам СМИ . В сообщении агентства отмечается, что террористы не представили доказательств своего утверждения.

Между тем источник МВД РоSSии сообщил, что стрельбу у храма Георгия Победоносца в Кизляре открыл боевик, входивший в так называемую спящую ячейку ИГ. Это - 22-летний житель села Кидеро Цунтинского района Дагестана Халил Халилов. По словам собеседника агентства, Халилов примкнул к ИГ в 2017 году.

"Расстрел был приурочен к христианскому празднику. В доме родителей в селе Кидеро проходят обыски, оперативники проверяют также связи Халилова", - рассказали РБК источники в полиции. По сведениям агентства, Халилов не входил в списки уже известных участников радикальных организаций и не состоял в базе данных спецслужб как участник незаконных вооруженных формирований.

Напомним, в воскресенье, 18 февраля, мужчина открыл огонь по людям во время масленичных гуляний около храма Георгия Победоносца в Кизляре. Он стрелял из охотничьего ружья. Как рассказал РБК настоятель церкви отец Павел, у стрелка была борода и он кричал "Аллаху акбар". Нападавший был убит сотрудниками правоохранительных органов.