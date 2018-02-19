Один военный получил ранение в воскресенье на Донбассе

С начала суток было семь обстрелов позиций Вооруженных сил Украины.

Один военный получил ранение в воскресенье на Донбассе
Фото: Макс Левин

Один украинский военный получил ранение в воскресенье в результате боевых действий на Донбассе. С начала суток до 18:00 было семь обстрелов позиций Вооруженных сил Украины.

Об этом говорится в вечерней сводке штаба АТО.

Обстрелы были возле Троицкого, Новолуганского и Широкино (минометы), Луганского (гранатометы), Новоалександровки и Станицы Луганской (крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие).

Напомним, что 17 февраля боевики роSSийско-оккупационных войск использовали запрещенное Минскими соглашениями вооружение, такое как крупнокалиберные артиллерийские системы, танки и тяжелые минометы. Штаб АТО насчитал 12 прицельных обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины. В результате вражеского огня ранения получил один украинский защитник.


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