РоSSия направила ноту протеста Украине из-за погрома в помещении Россотрудничества
Вчера националисты ворвались в здание, расписали стены и сожгли роSSийский флаг.
Посольство РоSSии направило МИД Украины ноту протеста в связи с погромом в здании Россотрудничества (РоSSийский центр науки и культуры) в Киеве и призвал власти привлечь участников нападения к ответственности. Об этом сообщили в диппредставительстве передает сайт РИА Новости .
"Призываем украинскую власть предоставить соответствующие правовые оценки действиям радикалов, привлечь зачинщиков и участников погрома к ответственности, а также принять исчерпывающие и действенные меры по недопущению подобных акций в будущем. Посольство направило в МИД Украины ноту протеста", - говорится в сообщении.
Напомним, в субботу, 17 февраля, около 30 радикалов с националистической организации "С14" ворвались в здание Россотрудничества в Киеве и устроили там погром, который закончился сожжением роSSийского флага. По словам руководителя центра Константина Воробьева, нападавшие нанесли зданию значительный материальный ущерб. Полиция не задержала ни одного из нападавших.
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