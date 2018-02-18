РоSSия направила ноту протеста Украине из-за погрома в помещении Россотрудничества

Вчера националисты ворвались в здание, расписали стены и сожгли роSSийский флаг.

Посольство РоSSии направило МИД Украины ноту протеста в связи с погромом в здании Россотрудничества (РоSSийский центр науки и культуры) в Киеве и призвал власти привлечь участников нападения к ответственности. Об этом сообщили в диппредставительстве передает сайт РИА Новости .

"Призываем украинскую власть предоставить соответствующие правовые оценки действиям радикалов, привлечь зачинщиков и участников погрома к ответственности, а также принять исчерпывающие и действенные меры по недопущению подобных акций в будущем. Посольство направило в МИД Украины ноту протеста", - говорится в сообщении.