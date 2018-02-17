Климкин: у Украины есть чему поучиться в плане противостояния гибридной войне

Глава МИД подчеркнул, что Украине удалось выстоять в этой войне.

Министр иностранных дел Павел Климкин считает, что за последние четыре года Украина достигла значительных успехов в противостоянии гибридной войны.

Об этом он сказал на втором украинском ланче в Мюнхене, который проходит в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

"У нас есть чему поучиться в плане противостояния кибератакам, пропаганды, роSSийскому терроризму, роSSийскими попытками подорвать ситуацию изнутри", - заявил он, отвечая на вопрос, удалось ли Украине научиться противостоять гибридным угрозам со стороны РоSSии.

Напомним, президент Петр Порошенко в конце января заявил, что РоSSия использует Украинского государства такие же методы гибридной войны, как и 100 лет назад, когда была уничтожена Украинская народная республика.

Директор Центра информации и документации НАТО в Украине Барбора Маронкова вскоре после этого заявила, что Украина стала экспериментальным местом для проведения гибридной войны нового поколения.