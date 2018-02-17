Ишингер: Мир слишком близко подошел к конфликту
Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер считает, что мир подошел слишком близко к грани, когда могут взорваться межгосударственные конфликты.
Об этом он заявил, открывая конференцию, участие в которой принимают около 500 политиков, включая глав государств и правительств, экспертов и представителей бизнеса, сообщает корреспондент
«Мир подошел слишком близко к конфликту между странами… Мы должны здесь не только послать политические месседжи, но и предпринять конкретные меры, чтобы отойти от края пропасти», — призвал Ишингер.
Он также отметил, что Запад оказался слабее, чем раньше. «Международный порядок, сложившийся в послевоенное время, под угрозой», — подчеркнул Ишингер.
По его словам, популярность конференции в последнее время отражает не слишком приятную реальность: «У нас слишком много нерешенных кризисов, нестабильности и конфликтов». Если бы конференция не была создана 54 года назад, сегодня было бы как раз время сделать это, подчеркнул он.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
17.02.2018 05:05