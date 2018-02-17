Ишингер: Мир слишком близко подошел к конфликту

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Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер считает, что мир подошел слишком близко к грани, когда могут взорваться межгосударственные конфликты.

Об этом он заявил, открывая конференцию, участие в которой принимают около 500 политиков, включая глав государств и правительств, экспертов и представителей бизнеса, сообщает корреспондент Укринформа в ФРГ.

«Мир подошел слишком близко к конфликту между странами… Мы должны здесь не только послать политические месседжи, но и предпринять конкретные меры, чтобы отойти от края пропасти», — призвал Ишингер.

Он также отметил, что Запад оказался слабее, чем раньше. «Международный порядок, сложившийся в послевоенное время, под угрозой», — подчеркнул Ишингер.

По его словам, популярность конференции в последнее время отражает не слишком приятную реальность: «У нас слишком много нерешенных кризисов, нестабильности и конфликтов». Если бы конференция не была создана 54 года назад, сегодня было бы как раз время сделать это, подчеркнул он.


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