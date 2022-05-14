"Слишком опасно": Синегубов сделал срочное заявление о ситуации на Харьковщине и контрнаступлении ВСУ

"Слишком опасно": Синегубов сделал срочное заявление о ситуации на Харьковщине и контрнаступлении ВСУ

Вооруженные силы Украины пошли в контрнаступление на Изюмском направлении, которое важно для врага, чтобы в дальнейшем взять в кольцо наши войска и наступать на Славянск и Краматорск.

Об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

За прошедшие сутки враг не наносил удары по Харькову, а сосредоточил внимание на позициях ВСУ и по общинам области. От обстрелов страдают Чугуев, Дергачи, Золочев, Лозовая и другие.

"Наши вооруженные силы оттесняют врага и жители начинают возвращаться в свои дома. Это еще слишком опасно! Отступая, враг заминировал абсолютно все - дворы, лесополосы, обочины дорог, даже детские кровати и тому подобное. Сейчас идет тщательная работа по разминированию. Прошу до официальных уведомлений воздержаться от возвращения", - предупредил Синегубов.

Харьков, война, дома

Ранее аналитики американского Института исследования войны (ISW) сообщили, что роSSийские войска полностью покидают свои позиции вокруг Харькова.

"Таким образом, похоже, что Украина выиграла битву за Харьков. Украинские войска помешали русским войскам окружить, не говоря уже о захвате Харькова, а потом выгнали их из города, как это делали с роSSийскими войсками, которые пытались захватить Киев", — пишут эксперты из США.


Тарас Галушко, politeka.net

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