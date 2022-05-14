"Слишком опасно": Синегубов сделал срочное заявление о ситуации на Харьковщине и контрнаступлении ВСУ

Вооруженные силы Украины пошли в контрнаступление на Изюмском направлении, которое важно для врага, чтобы в дальнейшем взять в кольцо наши войска и наступать на Славянск и Краматорск.

Об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

За прошедшие сутки враг не наносил удары по Харькову, а сосредоточил внимание на позициях ВСУ и по общинам области. От обстрелов страдают Чугуев, Дергачи, Золочев, Лозовая и другие.

"Наши вооруженные силы оттесняют врага и жители начинают возвращаться в свои дома. Это еще слишком опасно! Отступая, враг заминировал абсолютно все - дворы, лесополосы, обочины дорог, даже детские кровати и тому подобное. Сейчас идет тщательная работа по разминированию. Прошу до официальных уведомлений воздержаться от возвращения", - предупредил Синегубов.

Ранее аналитики американского Института исследования войны (ISW) сообщили, что роSSийские войска полностью покидают свои позиции вокруг Харькова.