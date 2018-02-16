Порошенко провел в Мюнхене переговоры с генсеком ООН

Встреча была в основном посвящена перспективам миротворческой миссии.

Порошенко провел в Мюнхене переговоры с генсеком ООН
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко вечером 16 февраля провел в Мюнхене переговоры с генсеком Организации Объединенных Наций Антониу Гуттрришем.

Как сообщается на сайте главы государства, встреча была в основном посвящена перспективам миротворческой миссии на Донбассе. "Собеседники договорились, что главной задачей будущей миссии ООН должно быть обеспечение полного мирного урегулирования ситуации в Донбассе и восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины в международно признанных границах", - сообщила пресс-служба Порошенко.

Президент также обсудил с Гутерришем состояние прав человека в оккупированном Россией Крыму. Порошенко сказал, что международное сообщество должно принять дополнительные меры, чтобы заставить РФ выполнять резолюции Генеральной ассамблеи ООН 71/205 от 19 декабря 2016 года и 72/190 от 19 декабря 2017 года.

Напомним, что встреча состоялась в кулуарах 54-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.


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