Министр финансов подал в суд на ГФС по делу о неуплате налогов

Александр Данилюк требует отменить проверку.

Министр финансов подал в суд на ГФС по делу о неуплате налогов
Александр Данилюк
Фото: Сергей Нужненко

Министр финансов Александр Данилюк подал в Окружной административный суд Киева иск к Главному управлению Государственной фискальной службы в Киеве и самой ГФС.

Об этом сообщается на сайте суда.

Данилюк просит суд признать противоправными и отменить приказы ГУ ГФС в Киеве о проведении документальной внеплановой невыездной проверки, а также о переносе срока проведения начатой проверки.

Кроме этого, истец просит суд признать противоправными действия Главного управления ГФС в Киеве по проведению документальной внеплановой невыездной проверки истца на основании соответствующего приказа.

Данилюк в своем исковом заявлении просит признать противоправными и отменить ряд налоговых уведомлений-решений.

Также министр просит признать противоправным и отменить решение ГФС о результатах рассмотрения жалобы.

Судебное заседание состоится 5 апреля.

Напомним, в июле 2017 года Генеральная прокуратура Украины по обращению народного депутата зарегистрировала уголовное производство о возможном уклонении от уплаты налогов Данилюком. Вскоре дело закрыли за отсутствием состава преступления.

В начале ноября Фискальная служба возобновила налоговую проверку Данилюка.

По данным следствия, Данилюк, возглавляя в 2010-2014 годах координационный центр по внедрению экономических реформ при Администрации президента Виктора Януковича, приобрел жилой дом площадью 290 кв. м стоимостью 2 млн гривен, а также автомобиль БМВ Х5. Кроме того, в 2014 году Данилюк сделал взнос в размере 519,6 тыс. гривен на счет в Укрсоцбанке. Вместе с тем, согласно налоговой информации о доходах, за 2010-2014 годы Данилюк получил доход на сумму 556,1 тыс. гривен.

Сам Данилюк заявил, что все налоги с заработанных им средств были уплачены. Он утверждает, что заработал средства на покупку дома и машины до перехода на на госслужбу.


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