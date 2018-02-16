The Atlantic: Сирийская война стала международной, как никогда

Если победа над «Исламским государством» и оппозиционными силами в Сирии должна была положить конец семилетнему конфликту, то США , Ирану, РоSSии, Турции и Израилю, похоже, об этом забыли сказать.

Об этом пишет издание The Atlantic, предлагая оценить события только последних трех недель. Турция с согласия РоSSии начала военное наступление на северо-западе Сирии против курдских сил. Хотя США считают их союзниками. На прошлой неделе, американские войска убили десятки роSSийских наемников, которые устроили атаку на американо-курдскую базу на востоке Сирии. В минувшие выходные Израиль перехватил иранский беспилотник в своем воздушном пространстве и ударил по иранским и сирийским военным объектам. Сирийские войска сбили израильский самолет, а РоSSия давила на израильтян, заставляя их остановить огонь хотя бы временно.

И это не просто еще одна вспышка насилия в войне, которая кажется бесконечной. Это конфронтация между двумя крупнейшими в мире военными силами: между Америкой и Россией , между двумя членами НАТО (США и Турцией) и заклятыми врагами Израилем и Ираном.

«Эта война еще не была настолько международной, как сейчас. Ее всегда называли такой, но она на самом деле не была таковой до нынешнего момента», — сказал изданию эксперт Atlantic Council Файсал Итани.

«Мы переходим от гражданской войны в Сирии до сирийской войны», — сказал эксперт из Вашингтонского института ближневосточной политики Эндрю Теблер.

Он провел параллель с тем, как гражданская война в Ливане переросла в международный конфликт за ливанскую територию в 70-80-х годах.

Ранее международные эпизоды все равно происходили в контексте гражданской войны в Сирии. К примеру, таким был случай сбития роSSийского самолета силами Турции, американский удар по сирийской авиабазе или применения химического оружия режимом Асада. Кроме Израиля, все иностранные актеры становились на сторону одного из участников гражданской войны в Сирии. Но теперь при поддержке Ирана и РоSSии силы Асада берут верх над оппозицией. Впрочем, никто из международных актеров не доволен статус-кво, который сложился. В результате, каждый из них пытается проверить, как далеко он может зайти, чтобы защитить свои интересы. Такой проверкой была попытка РоSSии атаковать американо-курдскую базу на прошлой неделе.