Экс-президент Грузии получил право на проживание и работу в Евросоюзе.

Лидер партии "Рух новых сил" Михаил Саакашвили получил в Нидерландах удостоверение личности.

"Сегодня в Амстердаме, впервые за последнее время, у меня появился настоящий документ, удостоверяющий мою личность. Сразу по прибытии в Нидерланды мне вручили удостоверение личности, дающее право на проживание и работу в Евросоюзе , вся процедура заняла всего несколько минут. Но я как никогда решительно настроен вернуть своё украинское гражданство", - написал он в фейсбуке.

Напомним, 10 сентября 2017 года лишенный гражданства Украины Саакашвили прорвался на территорию страны через польскую границу. 22 сентября суд Львовской области признал его виновным в незаконном пересечении границы, а 6 февраля 2017 года ему было окончательно отказано в оформлении документов о признании беженцем или лицом, которое нуждается в дополнительной защите.

В понедельник, 12 февраля, спецназ Госпогранслужбы задержал Саакашвили в киевском ресторане, после чего политика выдворили самолетом в Польшу . Из Польши он улетел в Нидерланды.

В декабре прошлого года министр иностранных дел Нидерландов Халбах Зейлстра заявил, что страна примет Саакашвили, если он решит покинуть Украину. Саакашвили женат на голландской гражданке Сандре Рулофс, с которой у него двое детей.