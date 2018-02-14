Труханов пообещал не прятаться от следствия

"Все решения, принятые городским советом и исполкомом, соответствовали букве закона".

Труханов пообещал не прятаться от следствия
Фото: truhanov.od.ua

Мэр Одессы Геннадий Труханов, которого подозревают в крупной растрате средств, пообещал не прятаться от следствия.

"Сегодня я прервал свою командировку в Чехию... Это решение было принято в связи с проведением следственных мероприятий и распространением информации, что я якобы скрываюсь от следствия. Официально заявляю, что не намерен ни от чего прятаться", - говорится в заявлении Труханова в фейсбуке.

Он уверен, что следователям нечего ему предъявить.

"Как Одесский городской голова, дважды получивший вотум доверия от одесситов, я официально заявляю, что все решения, принятые городским советом и исполнительным комитетом, соответствовали и соответствуют букве закона", - заявил Труханов.

Напомним, что Труханова подозревают по ч.5 ст.191 (хищение) по делу "Краяна". Осенью 2016 года мэрия Одессы купила здание завода "Краян" за 185 млн гривен у частной структуры, которая в начале того же года приобрела его на ликвидационном аукционе всего за 11,5 млн гривен. Полученные деньги продавец пытался перечислить на счет фиктивной компании, но сделку удалось заблокировать, и сейчас они находятся под арестом.

Вместе с Трухановым подозреваются еще несколько человек, в том числе вице-мер Павел Вугельман.


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