Труханов придумав, куди подіти пам'ятники Катерині II та Суворову

Мер Одеси пропонує створити у місті парк «Імперського та Радянського минулого», інформує ZN.ua.

Труханов придумав, куди подіти пам'ятники Катерині II та Суворову
© Суспільне Одеса

Мер Одеси Геннадій Труханов запропонував одеситам «компромісне рішення»: замість зносу російських та радянських пам'ятників, зокрема, пам'ятника Катерині II, створити парковий комплекс «Імперського та Радянського минулого».

«Я проти того, щоб підходити до своєї історії вибірково. Виморювання та забуття свого минулого, згодом призводять до фатальних помилок у майбутньому. Історію потрібно не вимарювати, а переосмислювати», - пише Труханов у Facebook.

Труханов навів як приклад сучасну Росію, де, за його словами, старанне виморювання своєї історії довело «народ, який «переміг фашизм», до того, що в ХХІ столітті він став його офіційним наступником.

«Впевнений, що в Одесі має бути створений єдиний парковий комплекс «Імперського та Радянського минулого». Куди має бути переміщена частина архітектурних пам'яток Одеси . Наш обов'язок – допомогти майбутнім поколінням українців сформувати ставлення до сторінок минулого нашої країни», - додав він.

Водночас важливо показати майбутнім поколінням українців, яким важким був шлях до «здобуття свободи та незалежності України», вважає Труханов. Апофеозом цієї боротьби має стати перемога України у російсько-українській війні, додав мер.

Труханов закликав противників і прихильників пам'ятників імперцям взяти участь в онлайн-консультаціях з місцевою владою та висловити свою позицію у демократичний спосіб.


Ольга Чекіс, ZN.ua





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