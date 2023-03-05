NYT: Південна Корея експортує зброю куди завгодно, але тільки не в Україну

Сеул не поспішає відправляти свою зброю Україні, боячись розізлити Москву, інформує ZN.ua.

NYT: Південна Корея експортує зброю куди завгодно, але тільки не в Україну
© Український мілітарний портал

Рік війни Росії проти України пожвавив глобальні зусилля з виробництва ракет, танків, артилерійських снарядів і інших боєприпасів. Але мало країн наростили виробництво так швидко, як Південна Корея.

Минулого року експорт південнокорейської зброї зріс на 140% до рекордних 17,3 мільярдів доларів. Зокрема, були укладені угоди з Польщею на 12,4 мільярди про продаж танків, гаубиць, винищувачів і РСЗВ. Про це пише New York Times, нагадавши, що Варшава лишаються одним з найбільш близьких союзників Києва.

«Але в той час, коли Південна Корея розширює свій глобальний продаж зброї, вона відмовляється відправляти летальну допомогу самій Україні. Вона зосередилася на заповненні прогалин у світовому переозброєнні, водночас опираючись будь-якій прямій участі в озброєнні України, накладаючи суворі правила експортного контролю на всі продажі», - пише видання.

New York Times пояснює, що нерішучість Сеулу частково пов’язано з небажанням роздратувати Москву. Південна Корея сподівається на співпрацю з Росією в питанні запровадження нових санкцій проти все більш войовничої КНДР. Країни Латинської Америки, Ізраїль і інші теж відмовилися відправляти зброю напряму в Україну. Однак, не в багатьох державах оборонна промисловість пережила такий бум після початку російського вторгнення в Україну, як в Південній Кореї. Але попри заклики Києва і НАТО, Сеул продовжує балансувати між твердим союзом з Вашингтоном і власними національними і економічними інтересами.


Лесь Димань, ZN.ua





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