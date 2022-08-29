"Мені також прибрати пам'ятник Пушкіну чи Гагаріну?": Труханов сказав, чому Катерину II треба залишити

Мер Одеси Геннадій Труханов виступає проти знесення пам'ятника Катерині II, навколо якої точиться безліч суперечок.

Так, в інтерв'ю Corriere della Sera Труханов заявив, що взагалі проти знесення статуй.

"Від того, що ми зруйнуємо пам'ятники, історія не зміниться. Я знаю, що зібрано петицію з 25 000 підписів, але я чекаю. З такою логікою мені також прибрати пам'ятник Пушкіну чи Гагаріну? Це не має сенсу", - висловив свою думку Труханов.

Зазначимо, суперечки навколо пам'ятника Катерині II не вщухають із моменту його відкриття. "Пам'ятник Катерині ІІ – злочин проти України!", "Катерини ІІ в Одесі не буде!" - саме під такі гасла відбулося його відкриття у далекому жовтні 2007 р.

Тоді супротивники пам'ятника навіть влаштували бійки з правоохоронцями, деякі були затримані.

Представники ВО "Свобода" та Українського козацтва запевнили, що через суд добиватимуться демонтажу пам\'ятника, який розпалює міжнаціональну ворожнечу.

Однак пам'ятник стоїть і досі.