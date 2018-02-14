Гриневич назвала манипулятивными заявления венгерского министра Сийярто по закону об образовании

"Мы движемся исключительно по рекомендациям Венецианской комиссии".

Гриневич назвала манипулятивными заявления венгерского министра Сийярто по закону об образовании
Фото: Владислав Мусиенко

Министр образования Украины Лилия Гриневич назвала манипулятивными заявления министра иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, который накануне потребовал от Украины воздержаться от реализации нового закона об образовании до консультаций с венгерской общиной.

"Манипулятивные, абсолютно манипулятивные заявления министра иностранных дел Венгрии. Мы как Украина после решения Венецианской комиссии сразу создали дорожную карту имплементации ее рекомендаций и движемся исключительно по рекомендациям Венецианской комиссии", - сказала она на заседании Кабмина.

Гриневич заявила, что Венгрия пытается вынудить Украину приостановить действия закона, а такого в рекомендациях Венецианской комиссии нет. Кроме того, власти Украины провела уже несколько раундов консультаций с венгерским меньшинством в Берегово, Ужгороде, Киеве. Сегодня они должны были продолжиться, но лидеры венгерской общины уведомили, что не приедут из-за обращения депутатов Оппозиционного блока в Конституционный суд.

"То есть мы видим затягивание времени, мы видим манипулятивную, неправдивую информацию. А Украина на самом деле работает над имплементацией решения по рекомендациях Венецианской комиссии", - сказала министр.

По ее словам, одна из них касается продления переходного периода для имплементации языковой статьи закона об образовании с 2020 до 2023 года. Украина готова внести такие изменения.

Министр внутренних дел Арсен Аваков пошел еще дальше и назвал заявления Сийярто "хамскими и недопустимыми". Он заявил, что оставлять их без внимания нельзя.

Напомним, 5 сентября 2017 года Верховная Рада 255 голосами приняла закон "Об образовании", который, в частности, регулирует вопрос использования украинского языка в сфере образования. Закон предусматривает применение исключительно украинского языка при преподавании в средней школе.

Это привело к дипломатическому конфликту с Венгрией, которая имеет значительную диаспору в Закарпатской области.


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