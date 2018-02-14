Гриневич назвала манипулятивными заявления венгерского министра Сийярто по закону об образовании

"Мы движемся исключительно по рекомендациям Венецианской комиссии".

Министр образования Украины Лилия Гриневич назвала манипулятивными заявления министра иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, который накануне потребовал от Украины воздержаться от реализации нового закона об образовании до консультаций с венгерской общиной.

"Манипулятивные, абсолютно манипулятивные заявления министра иностранных дел Венгрии. Мы как Украина после решения Венецианской комиссии сразу создали дорожную карту имплементации ее рекомендаций и движемся исключительно по рекомендациям Венецианской комиссии", - сказала она на заседании Кабмина.

Гриневич заявила, что Венгрия пытается вынудить Украину приостановить действия закона, а такого в рекомендациях Венецианской комиссии нет. Кроме того, власти Украины провела уже несколько раундов консультаций с венгерским меньшинством в Берегово, Ужгороде, Киеве . Сегодня они должны были продолжиться, но лидеры венгерской общины уведомили, что не приедут из-за обращения депутатов Оппозиционного блока в Конституционный суд.

"То есть мы видим затягивание времени, мы видим манипулятивную, неправдивую информацию. А Украина на самом деле работает над имплементацией решения по рекомендациях Венецианской комиссии", - сказала министр.

По ее словам, одна из них касается продления переходного периода для имплементации языковой статьи закона об образовании с 2020 до 2023 года. Украина готова внести такие изменения.

Министр внутренних дел Арсен Аваков пошел еще дальше и назвал заявления Сийярто "хамскими и недопустимыми". Он заявил, что оставлять их без внимания нельзя.

Напомним, 5 сентября 2017 года Верховная Рада 255 голосами приняла закон "Об образовании", который, в частности, регулирует вопрос использования украинского языка в сфере образования. Закон предусматривает применение исключительно украинского языка при преподавании в средней школе.

Это привело к дипломатическому конфликту с Венгрией, которая имеет значительную диаспору в Закарпатской области.