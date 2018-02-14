США передали ВСУ 2,5 тысячи приборов ночного видения
Стоимость нового оборудования составляет $45 млн.
Соединенные Штаты Америки передали украинской армии 2,5 тысячи приборов ночного видения.
Об этом сообщила американский посол в Украине Мари Йованович, передает LIGA.net.
По ее словам, общее количество приборов ночного видения от США "теперь возрастет почти в два раза", а суммарная стоимость нового оборудования составляет $45 млн.
"Это позволяет гарантировать безопасность украинского народа в ночное время. Вражеские силы не смогут прятаться под покровом ночи", - отметила дипломат.
Глава Генштаба Виктор Муженко уточнил, что помощь США позволит обеспечить приборами ночного видения 10 батальонов ВСУ.
Напомним, в проекте федерального бюджета США на 2019 год на укрепление безопасности и обороны Украины предусмотрено выделение $200 млн.
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14.02.2018 08:54