США передали ВСУ 2,5 тысячи приборов ночного видения

Стоимость нового оборудования составляет $45 млн.

США передали ВСУ 2,5 тысячи приборов ночного видения
Фото: Макс Левин

Соединенные Штаты Америки передали украинской армии 2,5 тысячи приборов ночного видения.

Об этом сообщила американский посол в Украине Мари Йованович, передает LIGA.net.

По ее словам, общее количество приборов ночного видения от США "теперь возрастет почти в два раза", а суммарная стоимость нового оборудования составляет $45 млн.

"Это позволяет гарантировать безопасность украинского народа в ночное время. Вражеские силы не смогут прятаться под покровом ночи", - отметила дипломат.

Глава Генштаба Виктор Муженко уточнил, что помощь США позволит обеспечить приборами ночного видения 10 батальонов ВСУ.

Напомним, в проекте федерального бюджета США на 2019 год на укрепление безопасности и обороны Украины предусмотрено выделение $200 млн.


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