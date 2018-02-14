Во Львове сотрудница миграционной службы попалась на взятке за оформление загранпаспорта

Свои "услуги" она оценивала в 2 тыс. гривен за паспорт.

Во Львове сотрудница миграционной службы попалась на взятке за оформление загранпаспорта
Фото: ssu.gov.ua

Сотрудники Службы безопасности Львовской области разоблачили во взяточничестве ведущего специалиста Галицкого отдела Государственной миграционной службы.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

Правоохранители установили, что чиновница вымогала у граждан деньги за "внеочередное" оформление документов для изготовления загранпаспортов. Свои "услуги" она оценивала в 2 тыс. гривен за паспорт.

Оперативники спецслужбы задокументировали несколько фактов получения неправомерной выгоды.

Женщину задержали в служебном кабинете во время получения очередной неправомерной выгоды в размере 10 тыс. гривен за пять загранпаспортов.

Фото: ssu.gov.ua

В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса продолжаются следственные действия. Решается вопрос об объявлении задержанной о подозрении и избрания ей меры пресечения.

Напомним, накануне в Киеве и Черкасской области правоохранители задержали восемь должностных лиц ГМС, которых подозревают в коррупционной схеме выдачи биометрических паспортов, а также в наркотическом бизнесе.


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