Во Львове сотрудница миграционной службы попалась на взятке за оформление загранпаспорта
Свои "услуги" она оценивала в 2 тыс. гривен за паспорт.
Сотрудники Службы безопасности Львовской области разоблачили во взяточничестве ведущего специалиста Галицкого отдела Государственной миграционной службы.
Об этом сообщается на сайте СБУ.
Правоохранители установили, что чиновница вымогала у граждан деньги за "внеочередное" оформление документов для изготовления загранпаспортов. Свои "услуги" она оценивала в 2 тыс. гривен за паспорт.
Оперативники спецслужбы задокументировали несколько фактов получения неправомерной выгоды.
Женщину задержали в служебном кабинете во время получения очередной неправомерной выгоды в размере 10 тыс. гривен за пять загранпаспортов.
В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса продолжаются следственные действия. Решается вопрос об объявлении задержанной о подозрении и избрания ей меры пресечения.
Напомним, накануне в Киеве и Черкасской области правоохранители задержали восемь должностных лиц ГМС, которых подозревают в коррупционной схеме выдачи биометрических паспортов, а также в наркотическом бизнесе.
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