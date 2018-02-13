В Крыму оккупанты назвали нелегалами 23 украинцев и вывезли их в РоSSию

Ни одному из них не обеспечили адвоката.

13 февраля в оккупированном Россией Крыму так Евпаторийский городской суд принял решение о "депортации" 23 граждан Украины за "незаконное осуществление иностранным гражданином трудовой деятельности".

Об этом сообщает "Громадське радио" со ссылкой на адвоката и эксперта Регионального центра прав человека Романа Мартыновского.

"На сегодняшний день мы уже обладаем информацией обо всех этих 23 людях. Они нами идентифицированы. Мы имеем решение Евпаторийского суда почти по всем этим лицам. Эти решения принимались несколькими судьями, но можно сказать, что практически все они написаны в одном стиле", - сказал адвокат.

По словам Мартыновского, эти лица работали на реконструкции детского сада "Якорь".

"Можно сказать, что, видимо, была такая массовая акция, когда все они были задержаны. Там буквально с разницей 5-10 минут были составлены протоколы. И с такой же разницей в 10 минут происходили судебные разбирательства", - добавил он.

По его словам, ни одному из фигурантов не обеспечили адвоката.

Мартыновский сообщил, что все задержанные являются жителями материковой Украины и украинское законодательство они никоим образом не нарушили.

Отмечается, украинцев поместили в центры временного содержания иностранных граждан, которые находятся на территории РоSSии. В частности это село Новоукраинское Краснодарского края, а также в городе Новочеркасск Ростовской области.


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