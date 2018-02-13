Венгрия назвала условия для начала диалога с Украиной

"Если украинское правительство примет решение о приостановлении реализации закона, это станет хорошей основой для переговоров".

Венгрия назвала условия для начала диалога с Украиной
Петер Сийярто
Фото: Handelsblatt Global Edition

Украина должна воздерживаться от начала реализации закона об образовании, пока не будут согласованны детали законодательства с национальными меньшинствами.

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщает Европейская правда.

На пресс-конференции в Будапеште он сообщил, что НАТО планировало провести встречу министров обороны НАТО-Украина 14-15 февраля, однако Венгрия наложила на нее вето, и, соответственно, генеральный секретарь Альянса сообщил государствам-членам, заседание не состоится.

Сийярто отметил, что каждая страна, которая работает в тесном сотрудничестве с НАТО, проводит и реализует ежегодные программы.

"И в рамках такого соглашения Украина взяла на себя обязательства уважать права меньшинств. Если Украина серьезно настроена на установление более тесных связей с НАТО и Европейским Союзом, то она должна оправдать их ожидания", - сказал глава МИД Венгрии.

По его словам, чтобы Венгрия сняла вето, Украина должна "воздерживаться от начала реализации Закона (об образовании - Ред.), пока не будет согласована каждая деталь законодательства с национальными меньшинствами".

По мнению министра, Киев должен принять решение о приостановлении действия закона.

"Если украинское правительство примет решение о приостановлении реализации закона, пока не завершатся консультации, то это станет хорошей основой для переговоров", - заявил он.

Министр также подтвердил, что 14 февраля должны начаться консультации между Минобразования Украины и венгерским меньшинством по выполнению закона "Об образовании".


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