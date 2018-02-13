Решение ЕСПЧ по конфликту на Донбассе: Украина не отвечает за отсутствие судов в ОРДЛО
Европейский суд по правам человека вынес одно из первых решений о нарушении прав граждан в результате конфликта на Донбассе.
Об этом говорится в решении, копией которого располагает «
Страсбургский суд объединил семь схожих жалоб от граждан Украины, проживающих в Донецке. В решении он признал, что Украина не несет ответственности за проблемы с осуществлением судопроизводства в отдельных регионах Донецкой и Луганской областей.
В суд на Украину подали семь пенсионеров и получателей социальной помощи, от 1926 до 1960 года рождения, которые перестали получать социальные выплаты из бюджета в 2014 году, после оккупации Донбасса. Трое из них в 2015 году обратились к украинскому правительству по поводу возобновления социальных выплат, другие этого не сделали.
Ни один из истцов не обжаловал в украинских судах решения правительства о прекращении социальных выплат, объяснив это тем, что в Донецке не действуют органы украинской системы правосудия – из-за роSSийской агрессии все суды были эвакуированы с территории ОРДЛО. Именно на это дончане пожаловались в Страсбург: по их мнению, Украина ограничила их возможности обратиться в суд по поводу восстановления социальных выплат.
Европейский суд по правам человека отклонил все жалобы, приняв сторону Украины.
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