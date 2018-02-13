Президент Кипра объявил новый состав правительства

Официальное назначение министров состоится 1 марта.

Президент Кипра Никос Анастасиадис объявил о формировании нового правительства.

Об этом сообщает издание Cyprus Mail.

Президент назначил пресс-секретаря правительства Никоса Христодулидиса и оставил Харриса Георгиадиса на посту министра финансов.

Министром обороны стал юрист Саввас Ангелидис. В состав нового кабинета также вошли: министр внутренних дел Константинос Петридис, министр образования и культуры Костас Хампьяурис, министр энергетики, торговли, промышленности и туризма Йоргос Лаккотрипис, министр сельского хозяйства, природных ресурсов и окружающей среды Костас Кадис, министр юстиции Ионас Николау.

Напомним, что ранее в феврале Анастасиадис победил на президентских выборах. Он вступит в должность на второй пятилетний срок 28 февраля. Официальное назначение министров состоится 1 марта.