ПророSSийский мэр молдавского города Бельцы ушел в отставку

Усатый уже больше года находится в Москве, а руководство городом осуществлял через Skype.

ПророSSийский мэр молдавского города Бельцы ушел в отставку
Фото: Youtube / Ренато Усатый

Мэр молдавского города Бельцы, лидер пророSSийской "Нашей партии" Ренато Усатый подал в отставку, передает Укринформ.

Об этом через Skype политик сообщил в эфире одного из молдавских телеканалов.

"На этой неделю я сообщу о своей отставке. Выборы нового мэра пройдут 20 мая, когда в других населенных пунктах страны пройдут местные выборы. Среди кандидатов на пост мэра будет и представитель "Нашей партии". Я оставляю город без коррупции", - сообщил Усатый.

По его словам, кандидатом на пост градоначальника от "Нашей партии" станет нынешний советник муниципального совета Николай Григоришин.

Сам Усатый уже больше года находится в Москве, а руководство городом осуществлял через Skype.

В Молдове против него инициировано несколько уголовных дел. Он является также фигурантом громкого уголовного дела об организации покушения на беглого банкира Германа Горбунцова, ныне проживающего в Лондоне.


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