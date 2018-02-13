ПророSSийский мэр молдавского города Бельцы ушел в отставку
Усатый уже больше года находится в Москве, а руководство городом осуществлял через Skype.
Мэр молдавского города Бельцы, лидер пророSSийской "Нашей партии" Ренато Усатый подал в отставку, передает Укринформ.
Об этом через Skype политик сообщил в эфире одного из молдавских телеканалов.
"На этой неделю я сообщу о своей отставке. Выборы нового мэра пройдут 20 мая, когда в других населенных пунктах страны пройдут местные выборы. Среди кандидатов на пост мэра будет и представитель "Нашей партии". Я оставляю город без коррупции", - сообщил Усатый.
По его словам, кандидатом на пост градоначальника от "Нашей партии" станет нынешний советник муниципального совета Николай Григоришин.
Сам Усатый уже больше года находится в Москве, а руководство городом осуществлял через Skype.
В Молдове против него инициировано несколько уголовных дел. Он является также фигурантом громкого уголовного дела об организации покушения на беглого банкира Германа Горбунцова, ныне проживающего в Лондоне.
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