МВД: Саакашвили задержали в ходе "отработки отдельных мест концентрации незаконных мигрантов"

"Лицо без гражданства Саакашвили М. Н." правоохранители обнаружили"в одном из заведений общественного питания".

Экс-президент Грузии, лидер "Руха новых сил" Михаил Саакашвили был задержан военнослужащими Государственной пограничной службы совместно с представителями Государственной миграционной службы и другими правоохранительными органами во время "отработки отдельных мест концентрации незаконных мигрантов".

Об этом сообщает департамент коммуникации МВД .

"При проведении согласованных межведомственных отработок, в одном из заведений общественного питания, правоохранители обнаружили лицо без гражданства Саакашвили М. Н.", - говорится в сообщении.

В понедельник спецназ Госпогранслужбы задержал Саакашвили в киевском ресторане, после чего политика выдворили самолетом в Польшу .

Польша удовлетворила просьбу Украины о реадмиссии Саакашвили. Решение принято с учетом того, что жена экс-президента Грузии - гражданка ЕС .

6 февраля Саакашвили было окончательно отказано в оформлении документов о признании беженцем или лицом, которое нуждается в дополнительной защите.