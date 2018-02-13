МВД: Саакашвили задержали в ходе "отработки отдельных мест концентрации незаконных мигрантов"
"Лицо без гражданства Саакашвили М. Н." правоохранители обнаружили"в одном из заведений общественного питания".
Экс-президент Грузии, лидер "Руха новых сил" Михаил Саакашвили был задержан военнослужащими Государственной пограничной службы совместно с представителями Государственной миграционной службы и другими правоохранительными органами во время "отработки отдельных мест концентрации незаконных мигрантов".
Об этом сообщает департамент коммуникации МВД.
"При проведении согласованных межведомственных отработок, в одном из заведений общественного питания, правоохранители обнаружили лицо без гражданства Саакашвили М. Н.", - говорится в сообщении.
В понедельник спецназ Госпогранслужбы задержал Саакашвили в киевском ресторане, после чего политика выдворили самолетом в Польшу.
Польша удовлетворила просьбу Украины о реадмиссии Саакашвили. Решение принято с учетом того, что жена экс-президента Грузии - гражданка ЕС.
6 февраля Саакашвили было окончательно отказано в оформлении документов о признании беженцем или лицом, которое нуждается в дополнительной защите.
В Грузии заявили, что направят Польше запрос об экстрадиции Саакашвили, который заочно приговорен к трем годам лишения свободы.
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