МВД: Саакашвили задержали в ходе "отработки отдельных мест концентрации незаконных мигрантов"

"Лицо без гражданства Саакашвили М. Н." правоохранители обнаружили"в одном из заведений общественного питания".

МВД: Саакашвили задержали в ходе "отработки отдельных мест концентрации незаконных мигрантов"
Фото: стоп-кадр видео

Экс-президент Грузии, лидер "Руха новых сил" Михаил Саакашвили был задержан военнослужащими Государственной пограничной службы совместно с представителями Государственной миграционной службы и другими правоохранительными органами во время "отработки отдельных мест концентрации незаконных мигрантов".

Об этом сообщает департамент коммуникации МВД.

"При проведении согласованных межведомственных отработок, в одном из заведений общественного питания, правоохранители обнаружили лицо без гражданства Саакашвили М. Н.", - говорится в сообщении.

В понедельник спецназ Госпогранслужбы задержал Саакашвили в киевском ресторане, после чего политика выдворили самолетом в Польшу.

Польша удовлетворила просьбу Украины о реадмиссии Саакашвили. Решение принято с учетом того, что жена экс-президента Грузии - гражданка ЕС.

6 февраля Саакашвили было окончательно отказано в оформлении документов о признании беженцем или лицом, которое нуждается в дополнительной защите.

В Грузии заявили, что направят Польше запрос об экстрадиции Саакашвили, который заочно приговорен к трем годам лишения свободы.


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