Глава "Укроборонпрома" объявил об отставке
Гройсман требовал отставки Романова из-за задолженности по зарплате на Николаевском судостроительном заводе.
Глава госконцерна "Укроборонпром" Роман Романов принял решение об отставке с должности.
"Я принял решение оставить свою должность главы ГК "Укроборонпром". Заявление об этом я написал еще в прошлом году, надеюсь, что президент Украины Петр Порошенко поддержит мое решение", - говорится в заявлении Романова, опубликованном на официальном сайте госконцерна в понедельник вечером.
Напомним, 31 января Кабинет министров внес президенту Петру Порошенко представление к увольнению гендиректора "Укроборонпрома" Романа Романова.
В конце декабря премьер Владимир Гройсман потребовал отставки Романова из-за задолженности по зарплате работникам Судостроительного завода им.61 коммунара в Николаеве. "Укроборонпром" управляет этим предприятием.
Романов претензии Гройсмана отверг и отметил, что проблемы завода должен был решить Кабмин, выплатив компенсацию за содержание ракетного крейсера "Украина".
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
13.02.2018 01:58
13.02.2018 01:58