Глава "Укроборонпрома" объявил об отставке

Гройсман требовал отставки Романова из-за задолженности по зарплате на Николаевском судостроительном заводе.

Глава госконцерна "Укроборонпром" Роман Романов принял решение об отставке с должности.

"Я принял решение оставить свою должность главы ГК "Укроборонпром". Заявление об этом я написал еще в прошлом году, надеюсь, что президент Украины Петр Порошенко поддержит мое решение", - говорится в заявлении Романова, опубликованном на официальном сайте госконцерна в понедельник вечером.

Напомним, 31 января Кабинет министров внес президенту Петру Порошенко представление к увольнению гендиректора "Укроборонпрома" Романа Романова.

В конце декабря премьер Владимир Гройсман потребовал отставки Романова из-за задолженности по зарплате работникам Судостроительного завода им.61 коммунара в Николаеве. "Укроборонпром" управляет этим предприятием.

Романов претензии Гройсмана отверг и отметил, что проблемы завода должен был решить Кабмин, выплатив компенсацию за содержание ракетного крейсера "Украина".