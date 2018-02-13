Глава "Укроборонпрома" объявил об отставке

Гройсман требовал отставки Романова из-за задолженности по зарплате на Николаевском судостроительном заводе.

Глава "Укроборонпрома" объявил об отставке
Роман Романов
Фото: ТСН

Глава госконцерна "Укроборонпром" Роман Романов принял решение об отставке с должности.

"Я принял решение оставить свою должность главы ГК "Укроборонпром". Заявление об этом я написал еще в прошлом году, надеюсь, что президент Украины Петр Порошенко поддержит мое решение", - говорится в заявлении Романова, опубликованном на официальном сайте госконцерна в понедельник вечером.

Напомним, 31 января Кабинет министров внес президенту Петру Порошенко представление к увольнению гендиректора "Укроборонпрома" Романа Романова.

В конце декабря премьер Владимир Гройсман потребовал отставки Романова из-за задолженности по зарплате работникам Судостроительного завода им.61 коммунара в Николаеве. "Укроборонпром" управляет этим предприятием.

Романов претензии Гройсмана отверг и отметил, что проблемы завода должен был решить Кабмин, выплатив компенсацию за содержание ракетного крейсера "Украина".


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Луценко: ГПУ не будет просить о продлении домашнего ареста СаакашвилиЛуценко: ГПУ не будет просить о продлении домашнего ареста Саакашвили
Во Франции тоже раскритиковали польский "исторический" законВо Франции тоже раскритиковали польский "исторический" закон
Сирия сбила израильский истребитель F-16Сирия сбила израильский истребитель F-16
БПП уплатил миллион фонду, глава которого писал закон про Антикоррупционный судБПП уплатил миллион фонду, глава которого писал закон про Антикоррупционный суд
В Германии мужчина пытался устроиться агентом трех иностранных разведслужбВ Германии мужчина пытался устроиться агентом трех иностранных разведслужб
Блок рекламы


Похожие новости
ГПУ объявила подозрения по убийствам правоохранителей на МайданеГПУ объявила подозрения по убийствам правоохранителей на Майдане
Электронное декларирование в Украине находится под угрозой, - глава НАБУЭлектронное декларирование в Украине находится под угрозой, - глава НАБУ
БПП уплатил миллион фонду, глава которого писал закон про Антикоррупционный судБПП уплатил миллион фонду, глава которого писал закон про Антикоррупционный суд
На Мальдивах объявили чрезвычайное положениеНа Мальдивах объявили чрезвычайное положение
Глава ЦИК фюрера РФ сделала замечание Пескову за агитацию в пользу фюрера РФГлава ЦИК фюрера РФ сделала замечание Пескову за агитацию в пользу фюрера РФ
Глава Нацполиции отказал "Национальным дружинам" в праве на милитаризациюГлава Нацполиции отказал "Национальным дружинам" в праве на милитаризацию
Глава ГБР сообщил о попытке дискредитацииГлава ГБР сообщил о попытке дискредитации
Глава УПЦ КП назвал Путина новым КаиномГлава УПЦ КП назвал Путина новым Каином
Экс-глава АМПУ арестован под залог 12 млн гривенЭкс-глава АМПУ арестован под залог 12 млн гривен
ГПУ объявила о подозрении Арбузову по делу о покупке "вышек Бойко"ГПУ объявила о подозрении Арбузову по делу о покупке "вышек Бойко"
Последние новости
Подгружаем последние новости