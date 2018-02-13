Именем украинского разведчика Максима Шаповала хотят назвать улицу в Киеве

Переименовать предлагают улицу, на которой он погиб.

Улицу Механизаторов в Соломенском районе Киева предлагают переименовать на улицу имени Максима Шаповала — украинского разведчика, погибшего на этом месте во время теракта.

Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте Киевгорадминистрации. Обсуждение продлится до 18 марта 2018 года.

Как известно, сотрудник ГУ разведки министерства обороны Украины полковник Максим Шаповал, погибший 27 июня 2017 года в Киеве в результате теракта (подрыв автомобиля), являлся командиром подразделения глубинной разведки. Он обеспечивал доказательства причастности РоSSии к вооруженной агрессии против Украины.

«Это благодаря ему Украина обосновала свою позицию в Гааге о причастности РоSSии к вооруженной агрессии, а перед этим предоставила все такие задокументированные факты по дипломатическим каналам и по каналам обмена разведывательной информацией с разведывательными органами союзников», - рассказал LB.ua источник в правоохранительных органах.

По его словам, Шаповал непосредственно принимал участие не только в планировании, но и в проведении разведывательных рейдов в глубокий тыл оккупированных территорий.

Кроме того, отдельные разведывательные операции касались своевременного оповещения о разворачивании роSSийской артиллерии, в том числе дальнобойной - что значительно снижало потери среди украинских военных и мирного населения.

Президент Петр Порошенко наградил полковника Главного управления разведки Максима Шаповала - ему присвоено звание генерал-майора (посмертно).

"Его гибель напоминает нам, что война не только на фронте, террористические атаки, которые развязывает агрессор, который пришел с оружием на нашу землю, могут быть где угодно. Это должно только заставить нас консолидироваться, еще больше поддерживать нашу армию, ВСУ, наши спецслужбы, нашу разведку. Я горжусь такими воинами, как Максим Шаповал. Царство небесное", - сказал президент на церемонии прощания.