Ізраїльський офіцер назвав причину, чому Єрусалим не готовий продати ПРО Україні: "Іран максимально вивчає..."

Іран має багато причин для допомоги Росії в її війні проти України.

Про це говорить ізраїльський офіцер та військовий аналітик Ігаль Левін.

Однією з причин є можливість масового випробування своїх озброєнь – для підготовки до війни проти Ізраїлю.

"Нескладно помітити, що іранські дрони-камікадзе використовуються переважно не проти ЗСУ, а проти цивільних об'єктів та енергетичної інфраструктури України. Це не просто людоїдська тактика Кремля: впевнений, що російським генералам про це нашіптали їхні іранські радники", - каже Левін.

За його словами, для Ірану терор – це асиметрична відповідь на військову могутність Ієрусаліму.

"Використовуючи свої озброєння в Україні, особливо проти цивільних, Іран перевіряє їхню ефективність, здатність долати протиповітряну оборону, вплив їхніх ударів на суспільство та масштаб руйнувань. Коригування та зміни після збору даних іранські інженери вже вносять у нові моделі. Терор повинен бути не просто тотальним, але й безперервним – розтягнутим у часі та нестерпним для цивільного населення", - додав аналітик.

Це одна із причин, за його словами, чому Ізраїль не готовий продати Україні свої системи ПРО, такі як "Хец".

"Їх використання в небі України дасть Ірану безліч інформації про те, як ці системи працюють, на що здатні і як навчитися їм протидіяти. Реальні можливості "Хец-3", наприклад, невідомі. Ми знаємо, що в 2019 році Ізраїль спільно зі США успішно провів три секретні випробування "Хец-3", і ці випробування не просто були секретними.

Ізраїль найменше хотів би, щоб Іран знав про реальні можливості ізраїльських систем ПРО та створював свої дрони та ракети з урахуванням цих знань. Іран максимально вивчає всі випадки перехоплень і намагається дістати будь-яку інформацію з цієї теми. Не просто так українське командування заборонило розголошувати інформацію про успіхи та можливості німецької IRIS-T SLM, яка показала себе не як ефективна, а як надефективна система перехоплення.

Резюмуючи: важливо розуміти, що російсько-українська війна для Ірану — це не більш як полігон підготовки своїх систем для майбутньої війни з Ізраїлем", - пише Ігаль Левін.