США готовы сесть за стол переговоров с КНДР - Пенс

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США готовы провести переговоры с КНДР, но давление на Северную Корею будет продолжаться, пока страна не откажется от ядерной программы.

Об этом заявил вице-президент США Майкл Пенс, сообщает Украинская правда со ссылкой на The Washington Post.

Он подчеркнул, что новая стратегия Вашингтона «предусматривает максимальное давление и взаимодействие в то же время».

«Суть в том, что давление не будет ослабляться, пока КНДР на самом деле не будет делать того, что, по мнению альянса, является существенным шагом к уменьшению ядерной мощи. Кампания максимального давления будет продолжаться и усиливаться. Но если КНДР хочет говорить, мы поговорим», — отметил Пенс.

«Ошибок прошлого не будет, поэтому на уступки в обмен на проведение переговоров Северная Корея может не рассчитывать», — подчеркнул вице-президент.

Как сообщалось, США готовятся объявить «самые жесткие и агрессивные» экономические санкции против Северной Кореи в ближайшие дни.

Как сообщалось, Совет Безопасности ООН 22 декабря 2017 года единогласно принял решение ужесточить санкции против Северной Кореи из-за непрекращающихся ракетных и ядерных испытаний в этой стране.

С 1 января разрешено поставлять в КНДР уже не 2 млн., а лишь 500 тысяч баррелей топлива в год.

Запрещен ввоз в Северную Корею продовольственной и сельскохозяйственной продукции, машин, электрических приборов, земли, камня и дерева.

Запрещаются также поставки Пхеньяну промышленного оборудования, транспортных средств, железа, стали и других металлов.

КНДР отвергает новые санкции Совбеза ООН.


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