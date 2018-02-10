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Наказание по делу Майдана отбывает только один человек, - Горбатюк В так называемых делах Майдана наказание отбывает один человек. Об этом в эфире Радио Свобода сообщил начальник департамента специальных расследований Генпрокуратуры Украины Сергей Горбатюк. «На сегодняшний день по результатам расследования и рассмотрения имеем 50 приговоров. Только два человека получили реальную меру наказания, а отбывает наказание один человек. 412 сообщено о подозрении, обвинительные акты в отношении 258 человек находятся в суде», — сообщил Горбатюк.

Хвыля

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