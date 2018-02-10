Саакашвили рассказал, почему съехал с киевской квартиры
Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили говорит, что переехал из квартиры на улице Костёльной в жилье подальше от центра Киева, поскольку не может ее больше себе позволять.
Об этом он заявил журналистам на крыльце пятизвездочного отеля Fairmont.
«Я после всего своего президентства нажил деньги на то, чтобы снять двухкомнатную квартиру. С Костёльной я уже, кстати, съехал, потому что это был офис, и там мы не могли позволить себе дальше жить», — добавил политик.
Он рассказал, что в отель его пригласила группа иностранных «серьезных гостей» выпить чай.
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