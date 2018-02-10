Саакашвили рассказал, почему съехал с киевской квартиры

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Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили говорит, что переехал из квартиры на улице Костёльной в жилье подальше от центра Киева, поскольку не может ее больше себе позволять.

Об этом он заявил журналистам на крыльце пятизвездочного отеля Fairmont.

«Если вам интересно, как я роскошно живу, то я живу в двухкомнатной квартире на данный момент на 22-м этаже где-то за Печерском, подальше от центра, около Московской площади», — заявил он, отвечая на вопрос журналистов, что он делал в гостинице.

«Я после всего своего президентства нажил деньги на то, чтобы снять двухкомнатную квартиру. С Костёльной я уже, кстати, съехал, потому что это был офис, и там мы не могли позволить себе дальше жить», — добавил политик.

Он рассказал, что в отель его пригласила группа иностранных «серьезных гостей» выпить чай.


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