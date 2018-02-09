Климкин посчитал слишком мягким решение ЕСПЧ в деле Афанасьева

"С одной стороны, осуждаются действия РФ. С другой, все пытки оцениваются в 2000 евро".

Климкин посчитал слишком мягким решение ЕСПЧ в деле Афанасьева
Фото: Макс Требухов

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что решение Европейского суда по правам человека в деле "Афанасьев против РоSSии" было слишком мягким.

"Никогда не обсуждал решения ЕСПЧ, но относительно дела Г.Афанасьева у меня очень смешанные чувства. С одной стороны, осуждаются действия РФ, и этот голос звучит на весь мир. С другой, все пытки оцениваются в 2000 евро. Каждое позорное нарушение РФ прав человека должно заканчиваться строгим судебным приговором", - заявил Климкин в твиттере.

Напомним, Европейский суд по правам человека постановил взыскать с РоSSийской Федерации в пользу гражданина Украины Геннадия Афанасьева 2 тыс. евро. Одно обращение Афанасьева касалось перевозки по железной дороге в тюремную колонию в Сыктывкар, а другое - перевозки из Сыктывкара в Ухтау для осмотра офтальмологом и обратно в 2015 году.

Афанасьев заявил, что "присужденные жалкие 2 тыс. евро за пережитые мной издевательства свидетельствуют лишь о том, что суд пошел на поводу у роSSийского правительства".

Афанасьев - крымчанин. Его задержали оккупационные власти Крыма в 2014 году. В том же году Мосгорсуд приговорил Афанасьева к 7 годам тюрьмы по надуманному обвинению в террористической деятельности.

В июне 2016 года Геннадия Афанасьева и и еще одного украинца Юрия Солошенко обменяли на одесских журналистов Елену Глищинскую и Виталия Диденко, подозревавшихся в сепаратизме.


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