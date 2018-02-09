В Одесской области помощник судьи за взятки затягивал принятие решений до истечения срока давности

Чиновника задержали при получении 19 тыс. гривен неправомерной выгоды.

?В Одесской области помощник судьи за взятки затягивал принятие решений до истечения срока давности
Фото: ssu.gov.ua

Сотрудники Службы безопасности и прокуратуры разоблачили во взяточничестве помощника судьи одного из районов Одесской области.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

Чиновник организовал механизм систематического вымогательства и получения взяток от местных жителей. За "вознаграждение" он искусственно затягивал принятие решений по административным правонарушениям до истечения срока давности.

Сотрудники спецслужбы задержали помощника судьи на рабочем месте во время получения 19 тыс. гривен взятки.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса. Задержанному объявлено о подозрении. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Проверяется также возможная причастность к "сделке" одного из судей района.

Напомним, 12 марта 2017 года Высший совет правосудия впервые снял иммунитет с судьи.


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