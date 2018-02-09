Комиссия Киевсовета поддержала петицию о демонтаже часовни УПЦ МП на Владимирской

Решение было принято в пятницу на заседании комиссии.

Фото: Сергей Нужненко

Комиссия Киевского городского совета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования поддержала петицию о демонтаже часовни УПЦ МП на Владимирской улице возле фундамента Десятинной церкви.

Решение было принято в пятницу на заседании комиссии, пишет Укринформ.

"Комиссия поддерживает петицию и поручает исполнительному органу осуществить все необходимые и достаточные юридические, правовые действия, чтобы выполнить петицию по факту", - сказал депутат Киевсовета Александр Харченко.

Председатель комиссии Александр Мищенко сообщил, что она также рекомендовала поддержать петицию мэру Виталию Кличко. "Предлагаем аппарату КГГА в случае установления факта незаконного размещения сооружения часовни Украинской православной церкви Московского патриархата на территории Национального музея истории Украины рекомендовать киевскому городскому главе поддержать электронную петицию №6972 и поручить структурным подразделениям КГГА принять все предусмотренные действующим законодательством меры, направленные на устранение выявленных нарушений в кратчайшие сроки", - сказал Мищенко.

Также комиссия поддержала обращение в Национальный музей истории Украины с рекомендацией сотрудничать с КГГА для выполнения петиции граждан.

Напомним, что часовня Десятинного монастыря появилась на территории Музея истории в 2011 году, когда президентом был лояльный Московскому патриархату Виктор Янукович.